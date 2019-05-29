США заявили о готовности работать с новым составом Европарламента

США поздравляют жителей ЕС с избранием нового состава Европарламента и подтверждают готовность работать с ним, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты поздравляют граждан государств-членов Европейского союза с успешным завершением выборов в Европейский парламент. Это были исторические выборы, в которых приняли участие миллионы европейцев", - говорится в сообщении госдепартамента.

"США и ЕС связывает прочное партнерство, основанное на общих демократических ценностях, глубоких экономических связях и приверженности трансатлантическим отношениям. Мы знаем, что это партнерство будет продолжено по мере того, как новые члены Европейского парламента займут свои места 2 июля, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ними и новыми лидерами в Европейском парламенте", - отмечают в ведомстве.

Прошедшие 23-26 мая выборы в новый состав Европарламента сформировали расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет. Явка оказалась рекордной за последние годы, превысив 50%. Две ведущие фракции, "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых", что сделает процесс согласования кандидатуры нового главы Еврокомиссии более сложным и потребует формирования новых альянсов.

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