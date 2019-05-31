Администрация Трампа запустила процесс ратификации нового договора с Канадой и Мексикой

Администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре между Канадой, Мексикой и США (англ. the United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

По данным газеты Politico, предоставление в Конгресс "Заявления об административных действиях" является необходимым процедурным моментом. После этого начнется 30-дневный период, после которого администрация Трампа сможет представить на рассмотрение Конгресса полный текст нормативного акта, вводящего в действие новый договор.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады. Документ после ратификации должен будет заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.