Администрация Трампа запустила процесс ратификации нового договора с Канадой и Мексикой

31 мая 2019 03:34 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре между Канадой, Мексикой и США (англ. the United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

По данным газеты Politico, предоставление в Конгресс "Заявления об административных действиях" является необходимым процедурным моментом. После этого начнется 30-дневный период, после которого администрация Трампа сможет представить на рассмотрение Конгресса полный текст нормативного акта, вводящего в действие новый договор.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады. Документ после ратификации должен будет заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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