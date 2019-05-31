Помпео: Иран напал на нефтяные танкеры, чтобы поднять стоимость нефти на мировом рынке

31 мая 2019 06:23 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран совершил нападение на четыре танкера в водах ОАЭ, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла", - приводит в четверг слова Помпео агентство Reuters.

12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры "Амджад" и "Аль-Марзука", принадлежащие саудовской компании "Бахри", а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в эмиратах танкер A. Michel. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.

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