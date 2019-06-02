Помпео: США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

2 июня 2019 16:12 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы готовы вести диалог с Ираном без предварительных условий. Мы готовы сесть за стол переговоров", - заявил Помпео на пресс-конференции в Швейцарии. Трансляция велась в YouTube на странице Ruptly.

При этом Помпео отметил, что США продолжат противостоять "злонамеренной политике" Тегерана и готовы начать диалог, когда Иран "придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство".

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

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