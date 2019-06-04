С начала года в США зарегистрирован 981 случай заболевания корью

Число заболевших корью в США с 1 января составило 981 человек, что стало самым высоким показателем за отдельно взятые шесть месяцев с 1992 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник докладе Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

"Сегодня CDC докладывают о 981-м случае заболевания корью в Соединенных Штатах в 2019 году. Это самое большое количество таких случаев, зарегистрированных за полугодие, с 1992 года. В том [1992] году таких случаев всего было 2126", - информировали Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Вспышки этого острого инфекционного заболевания отмечены на территории 26 штатов, в частности, в Нью-Йорке, Калифорнии, Джорджии, Мэриленде, Пенсильвании и Вашингтоне. В этот перечень в последние дни включен штат Нью-Мексико.

"Грандиозная задача искоренения кори в США была сначала достигнута в 1966 году, а потом - в 2000 году. До массового применения вакцины в Соединенных Штатах, по имевшимся оценкам, от 3 до 4 млн человек заболевали корью каждый год, число смертей достигало 400-500, количество госпитализаций - 48 тыс.", - информировали центры.

По данным Всемирной организацией здравоохранения, в первом квартале нынешнего года во всем мире было зарегистрировано более 112 тыс. случаев этой болезни по сравнению с более 28 тыс. случаев за тот же период прошлого года.

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