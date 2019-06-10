Минюст США согласился передать конгрессу документы по расследованию Мюллер

Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы, которые Москва отрицает. Спецпрокурор в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Кроме того, Мюллер не сделал однозначного заключения о том, мешал ли Трамп "осуществлению правосудия", то есть расследованию.