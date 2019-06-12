Трамп проинформировал Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом

12 июня 2019 07:25 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп уведомил во вторник в соответствии с американским законодательством лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса о контртеррористических операциях против группировок "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" и "Талибан", который проводят за рубежом Вооруженные силы Соединенных Штатов. Текст письма был распространен пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе говорится, что подразделения США продолжают операции против ИГ, "Аль-Каиды", "Талибана" и связанных с ними группировок в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Иордании, Ливане, Турции, Сомали, Кении, Джибути и Нигере.

В письме отмечается, что операции в Сирии и Ираке, "которые США проводили при поддержке многочисленных иностранных партнеров, позволили успешно подорвать возможности ИГ". Относительно ситуации в Афганистане в документе подчеркивается, что "несмотря на то, что усилия по урегулированию и примирению остаются важнейшим приоритетом, Соединенные Штаты остаются в состоянии вооруженного конфликта, в том числе против "Талибана", и активные боевые действия продолжаются".

"Сейчас нельзя точно назвать конкретную длительность развертывания Вооруженных сил США, которая необходима или будет необходима в будущем, чтобы противостоять террористическим угрозам для Соединенных Штатов", - подчеркивается также в письме.

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