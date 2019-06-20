American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR

Крупнейшая в мире авиакомпания American Airlines сообщила, что купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR, способных летать через Атлантику, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Изначально предполагалось, что American приобретет машины Airbus других моделей. Однако согласно условиям нынешней сделки, American купит 30 XLR вместо них и еще 20 - дополнительно.

Соглашение было достигнуто на фоне проблем у главного конкурента Airbus — корпорации Boeing, которая была вынуждена прекратить полеты новейшего лайнера 737 Max после двух авиакатастроф. При этом A321 XLR не конкурирует напрямую с 737 Max, и Boeing пока не определилась, будет ли создавать прямого конкурента для XLR.

Главное достоинство XLR - в способности совершать трансатлантические рейсы, при этом сохраняя гибкость в маршрутах и эффективность в потреблении топлива, которой отличаются узкофюзеляжные самолеты. Дальность полета составит 4,7 тысячи морских миль (8,7 тысячи километров). Самолет в разных конфигурациях способен перевозить от 230 до 270 пассажиров.

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