В США нашли новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX

27 июня 2019 02:31 (UTC+04:00)

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить. Об этом, как передает Trend, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.

"Что касается самых последних вопросов, процесс, который проводит FAA, направлен на выявление потенциальных проблем. FAA недавно обнаружило потенциальный фактор риска, который Boeing должен устранить", - сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что ведомство оченьвнимательно подходит к процессу проверки нового программного обеспечения для 737 MAX. Сроков возвращения Boeing 737 MAX к полетам пока нет, и ведомство отменит запрет на полеты этих моделей самолетов, когда сочтет их безопасными, подчеркнул он.

Полеты самолетов модели 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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