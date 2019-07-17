CNN назвала фаворита Голливуда среди претендующих на пост президента США демократов

17 июля 2019 06:57 (UTC+04:00)

Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж пользуется финансовой поддержкой наибольшего числа звезд Голливуда среди претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, подводя итоги сбора демократами добровольных пожертвований на предвыборные цели во втором квартале текущего года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телекомпании, в число доноров кампании Буттеджаджа входят актрисы Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, Шарон Стоун и Мэнди Мур, актеры Брэдли Уитфорд, Майкл Дж. Фокс, Кевин Бейкон, Джордж Такей, Джон Стамос и Педро Паскаль, а также режиссер Роб Райнер. Сенатор от Калифорнии Камала Харрис получила пожертвования от актрис Дженнифер Гарнер, Риты Уилсон, Эммы Робертс, от актера Дона Чидла, актера и режиссера Шона Пенна. Бывший муж Гарнер Бен Аффлек предпочел поддержать кампанию сенатора от Нью-Джерси Кори Букера.

Бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену жертвовали звезда Голливуда Том Хэнкс, а также упомянутые выше Уилсон и Такей. Донорами сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен стали актрисы Бетт Мидлер, Скарлетт Йоханссон, Эми Шумер, актер Райан Рейнольдс и телепродюсер Шонда Раймс. А сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса решили финансово поддержать актриса Шейлин Вудли, а также продюсер, сценарист и режиссер Адам Маккей.

Генеральный директор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал средства члену Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард. Габбард принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Она не входит в число фаворитов гонки демократов.

Байден пока лидирует по популярности среди более двадцати претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником действующего лидера страны Дональда Трампа в борьбе за пост президента США.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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