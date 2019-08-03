Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не вводили новые пошлины, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем.

"Теперь мы введем 10% на товары стоимостью близкой к 350 миллиардам долларов. Это огромные деньги. Китай должен будет сделать много вещей, чтобы избежать этого", - сказал он журналистам. Трамп также добавил, что США могут "значительно повысить пошлины" в случае необходимости.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.