Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины

3 августа 2019 02:13 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не вводили новые пошлины, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем.

"Теперь мы введем 10% на товары стоимостью близкой к 350 миллиардам долларов. Это огромные деньги. Китай должен будет сделать много вещей, чтобы избежать этого", - сказал он журналистам. Трамп также добавил, что США могут "значительно повысить пошлины" в случае необходимости.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генсек НАТО: США и Россия достигнут новых договоренностей по контролю над вооружениями
В мире 03:00
Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
США 01:17
Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Китай 00:46
В США заявили, что активизируют создание неядерных ракет в связи с прекращением ДРСМД
США 00:31
Власти США намерены сократить вдвое число сотрудников посольства в Афганистане
США 2 августа 23:05
Трамп подписал законопроект о продлении срока наступления потолка госдолга
США 2 августа 21:57
Лента новостей
Генсек НАТО: США и Россия достигнут новых договоренностей по контролю над вооружениями
В мире 03:00
В КНДР сообщили, что 2 августа страна провела испытания реактивной системы залпового огня
Другие страны 02:37
В штате Мехико власти эвакуировали порядка 1,8 тыс. человек
Другие страны 01:44
Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
США 01:17
Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
Европа 00:54
Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Китай 00:46
В США заявили, что активизируют создание неядерных ракет в связи с прекращением ДРСМД
США 00:31
В Турции загорелся пассажирский автобус: есть погибшие
Турция 00:15
Азербайджанские кинематографисты торжественно отметили День национального кино (ФОТО)
Культура 2 августа 23:59