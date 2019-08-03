Трамп заявил, что Рэтклифф отказался от выдвижения на пост главы Нацразведки США

Конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп намеревался выдвинуть на пост директора Национальной разведки США вместо покидающего эту должность Дэниела Коутса, решил отказаться от данного предложения. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Джон решил остаться в Конгрессе, где он делает выдающуюся работу, представляя жителей штата Техас и нашу страну. Я объявлю кандидатуру на пост директора Национальной разведки в скором времени", - написал Трамп.

"К нашему великолепному конгрессмену-республиканцу Джону Рэтклиффу очень несправедливо относятся провальные мейнстримные СМИ. Я объяснил Джону, сколько несчастий придется претерпеть ему и его семье от этих людей за все три месяца клеветы и дискредитации, так что Джон решил остаться в Конгрессе, где он проделывает выдающуюся работу, представляя жителей штата Техас и нашу страну", - написал Трамп.

Позднее Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что может назначить исполняющей обязанности директора Национальной разведки нынешнего первого заместителя Коутса Сью Гордон. "Мне нравится Сью Гордон", - сказал он.

"Мне всегда она нравилась. Это может быть она", - уточнил Трамп в ответ на вопрос, может ли он назначить Гордон. "Она сейчас в этом ведомстве, и, конечно, ее кандидатура на должность исполняющей обязанности будет рассмотрена", - добавил президент, подчеркнув, что может решить данный вопрос "либо сегодня в течение дня, либо на следующей неделе".

Он также проинформировал, что в настоящий момент рассматривает три кандидатуры для выдвижения на пост директора Национальной разведки уже на постоянной основе и может объявить о своем решении 5 августа. "У меня есть список, в нем несколько человек. Очень известные люди", - сказал Трамп.

"У меня список из трех человек, я буду работать над этим вопросом на выходных. Возможно, в понедельник я дам вам ответ", - отметил он. "Я могу вам сказать, кто эти люди, их имена у меня прямо здесь, - добавил американский лидер, указывая на карман своего пиджака. - Но пока еще рано для этого".

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