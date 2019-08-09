В США заявили, что санкции СБ ООН по КНДР останутся в силе до начала денуклеаризации

9 августа 2019 13:00 (UTC+04:00)

США стремятся к нормализации связей с КНДР, но введенные против нее Совбезом ООН экономические санкции пока останутся в силе. Об этом заявил в начале встречи с южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду министр обороны США Марк Эспер, прибывший в четверг в Сеул с двухдневным визитом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США продолжат строго соблюдать санкции Совета Безопасности ООН до тех пор, пока Северная Корея не начнет процесс полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации", - отметил Эспер. "Президент [США Дональд] Трамп четко дал понять, что Соединенные Штаты хотят дипломатического сближения с Северной Кореей, чтобы достичь прогресса по договоренностям, достигнутым в Сингапуре", - добавил министр. Эспер заявил, что Вашингтон и Сеул готовы "защитить себя, при этом оставляя место для дипломатии".

Приветствуя главу Пентагона, его южнокорейский коллега Чон Гён Ду подчеркнул, что сегодняшняя встреча имеет особо важное значение "ввиду сложившейся ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове и в его окрестностях". В частности, отметил Чон Гён Ду, это ракетные пуски КНДР, введение Японией ограничений на экспорт высокотехнологичных материалов в Южную Корею, а также якобы совершенное в июле российским военным самолетом нарушение воздушного пространства республики.

Чон Гён Ду выразил надежду, что "Сеул и Вашингтон будут сотрудничать с целью преодоления этих проблем, укрепляя совместную оборону".

Согласно данным южнокорейских СМИ, в ходе переговоров в пятницу Эспер обсудит со своим южнокорейским коллегой, а также главой МИД Кан Гён Хва и президентом Мун Чжэ Ином вопросы региональной безопасности и укрепления американо-южнокорейского военного союза, а также ситуацию вокруг КНДР и пути ее денуклеаризации. Не исключено, что будет затронут также вопрос об увеличении южнокорейских взносов на содержание американского воинского контингента в стране численностью 28 тыс., за который Сеул сейчас платит $915 млн в год.

По данным агентства Yonhap, Эспер поднимет на переговорах вопрос о возможном участии Южной Кореи в формируемой США международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, а также будет добиваться возобновления соглашения между Южной Кореей и Японией об обмене разведывательной информацией по КНДР. Действие этого документа было приостановлено из-за обострения отношений между двумя странами.

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