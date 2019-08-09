Помпео заявил, что США и Турция достигли прогресса на переговорах по Сирии в Анкаре

9 августа 2019 22:46 (UTC+04:00)

Турция и США в ходе состоявшихся в Анкаре переговоров достигли значительного прогресса на пути к созданию устойчивого механизма обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии. Такое мнение высказал в пятницу на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рад, что переговоры между США и Турцией привели к значительному прогрессу в создании устойчивого механизма для решения общих проблем, связанных с безопасностью на северо-востоке Сирии. Создание зон безопасности стало бы большим шагом на пути к достижению мира и безопасности", - написал Помпео.

Делегация американских военных в понедельник прибыла для обсуждения перспективы создания на севере Сирии буферной зоны. По итогам переговоров стороны договорились открыть в Турции Центр проведения совместных операций и условились "в срочном порядке принять приоритетные меры для решения проблем безопасности, беспокоящих Турцию".

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