В работе телеканала CNN произошел сбой

Проблемы в работе американского новостного телеканала CNN наблюдаются в понедельник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сбои в работе CNN наблюдаются с 12:04 по времени Восточного побережья США [19:04 мск]", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего американцы жалуются на работу веб-сайта CNN (около 83%). Еще 16% сообщают о сбоях в работе самого телеканала.

О проблемах в других странах не сообщается.

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