В работе телеканала CNN произошел сбой

12 августа 2019 22:27 (UTC+04:00)

Проблемы в работе американского новостного телеканала CNN наблюдаются в понедельник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сбои в работе CNN наблюдаются с 12:04 по времени Восточного побережья США [19:04 мск]", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего американцы жалуются на работу веб-сайта CNN (около 83%). Еще 16% сообщают о сбоях в работе самого телеканала.

О проблемах в других странах не сообщается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пользователи Instagram из ряда стран сообщили о сбое в работе сервиса
В мире 7 августа 21:13
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
В мире 4 августа 21:26
CNN назвала фаворита Голливуда среди претендующих на пост президента США демократов
США 17 июля 06:57
CNN: Азербайджанский город Шелкового пути стал частью Всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 8 июля 18:01
Байден считает, что НАТО исчезнет через пять лет в случае переизбрания Трампа
Другие страны 5 июля 17:41
Facebook и Instagram сообщили о решении проблем в работе сервисов
В мире 4 июля 05:00
Лента новостей
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В мире 22:49
Два новых препарата оказались эффективными в борьбе с вирусом Эбола
Другие страны 22:17
Бывший футболист сборной Нидерландов Снейдер завершил карьеру
Спорт 22:01
General Motors и Volkswagen прекратят выпуск машин с гибридными двигателями
В мире 21:48
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
Турция 21:31
Джонсон и Трамп обсудили ситуацию с выходом Великобритании из ЕС
Европа 21:14
Сбербанк: “Турецкий поток” может быть подключен к TAP
Энергетика 21:00
СМИ: в Багдаде взорвался склад с оружием
Арабские страны 20:54
Китай обвинил Индию в нарушении соглашений по границе
Китай 20:35