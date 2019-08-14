В Вашингтоне обеспокоены ракетными пусками КНДР

США обеспокоены запусками ракет в КНДР и будут продолжать критику подобных действий. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон во время телеконференции, выдержки из которой транслировал в среду южнокорейский телеканал KBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обеспокоены развитием ситуации с ракетами и продолжим критиковать Пхеньян за их испытания. Мы продолжаем работу с партнерами и союзниками в рамках санкций Совета Безопасности ООН с тем, чтобы кампания давления на Северную Корею продолжалась", - сказала она.

Томпсон также отметила, что США продолжат диалог с КНДР и надеются, что ее лидер Ким Чен Ын выполнит данные им обязательства по денуклеаризации. Заместитель госсекретаря выразила уверенность в том, что президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын снова вернутся к обсуждению. "Мы хотим, чтобы переговоры произошли. Мы ведем обсуждение на рабочем уровне и уверены в том, что президент Трамп и председатель Ким Чен Ын снова встретятся", - подчеркнула она.

10 августа КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели около 400 км. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проведенные северокорейскими военными.

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