В Калифорнии десятки заключенных пострадали во время драки в тюрьме

15 августа 2019 04:56 (UTC+04:00)

Десятки заключенных пострадали в среду в результате массовой драки в тюрьме города Соледад (штат Калифорния). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, около 200 заключенных устроили потасовку в тюремном дворе. Охрана вынуждена была стрелять в воздух, чтобы прекратить драку. Восемь заключенных помещены в больницы за пределами учреждения, около 50 человек получили медицинскую помощь в стенах тюрьмы.

Никто из охранников не пострадал.

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