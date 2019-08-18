Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

Ведущая местных новостей Нового Орлеана Нэнси Паркер погибла при крушении самолета. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает канал NBC.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, когда 53-летняя Паркер делала репортаж о пилоте, которому удавалось выполнять сложные трюки. Вместе с журналисткой погиб и герой репортажа.

По информации телеканала, Паркер за время своей работы получила пять премий Эмми. По словам ее коллег, работать с ней было одно удовольствие.

"Сегодня мы потеряли прекрасного журналиста и замечательного друга, телевизионное сообщество Нового Орлеана потеряло истинное сокровище, и, помимо этого, ее семья потеряла жену, мать и дочь", — цитирует телеканал слова вице-президента компании, в которой работала Паркер, Тима Инграма.

Полиция начала расследование инцидента.

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