США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР

19 августа 2019 21:40 (UTC+04:00)

Власти США приняли решение продлить запрет на поездки своих граждан в КНДР еще на год - до 31 августа 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в уведомлении Госдепартамента, размещенном в понедельник в Федеральном реестре США (сборник официальных документов американского правительства).

"Это уведомление продлевает ограничение до 31 августа 2020 года при условии, что срок не будет увеличен или же ограничение не будет снято раньше срока госсекретарем. Госдепартамент считает, что для граждан США по-прежнему существует серьезный риск ареста и длительного содержания под стражей, что представляет непосредственную угрозу для их физической безопасности", - отмечается в документе.

Ограничение на въезд в КНДР с американскими паспортами без специального разрешения Госдепартамента было введено в сентябре 2017 года. Срок запрета должен был истечь 31 августа 2018 года, однако в конце лета прошлого его действие было продлено еще на год - до 31 августа 2019 года.

В январе 2016 года американский студент Отто Вомбиер во время туристической поездки в КНДР сорвал со стены северокорейской гостиницы политический плакат. Верховный суд КНДР приговорил студента к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. 13 июня этого года Вомбиер был освобожден властями КНДР "из гуманных соображений" и передан США в тяжелом состоянии. На родине у него диагностировали поражение отделов головного мозга и практически необратимое отмирание его тканей, вскоре он скончался.

Президент США Дональд Трамп в связи со смертью студента заявил, что за произошедшее несут ответственность власти КНДР. Американский лидер подчеркнул, что его администрация намерена предотвратить новые инциденты такого рода.

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