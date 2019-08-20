Помпео уверен, что США смогут обеспечить рынок нефти при сохранении санкций против Ирана

20 августа 2019 22:16 (UTC+04:00)

США смогут полностью обеспечить потребности нефтяных рынков при сохранении односторонних санкций в отношении нефтяного сектора Ирана. Уверенность в этом высказал во вторник в эфире телеканала CNBC госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ему был задан вопрос, способны ли действия Ирана в ответ на санкции со стороны США спровоцировать шок на нефтяных рынках. Помпео напомнил, что, когда США вышли в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), то многие аналитики прогнозировали резкий скачок цен на углеводородное сырье - вплоть до $110 за баррель. "Когда я проснулся сегодня утром, то стоимость нефти марки Brent составляла $58 за баррель, а марки WTI - менее $56", - продолжал он.

Его попросили поделиться ожиданиями в отношении предстоящего заседания СБ ООН. "Многие европейцы выступают на нашей стороне. Европейская тройка исповедует иной подход по отношению к Ирану, чем мы [США]. Они остались в составе участников СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). На заседании будут люди отовсюду, в том числе представители стран Персидского залива, которые полностью поддерживают наши усилия", - ответил Помпео.

"Однако всех их объединяет внутреннее понимание того, что Исламская Республика Иран - это крупнейшая угроза стабильности на Ближнем Востоке. Что бы они ни думали о СВПД, в зале заседаний [СБ ООН] не раздастся ни одного голоса, не согласного с этим", - утверждал госсекретарь США.

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