США поставят Тайваню истребители F-16 на сумму $8 млрд

21 августа 2019 01:55 (UTC+04:00)

Американская администрация официально уведомила во вторник Конгресс США о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд.

Об этом позднее в тот же день сообщил журналистам представитель Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня администрация официально известила Конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 70, а также запасных частей и сопутствующего снаряжения на сумму $8 млрд в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой Госдепартаментом США", - заявил дипломат.

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