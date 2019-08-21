США поставят Тайваню истребители F-16 на сумму $8 млрд

Американская администрация официально уведомила во вторник Конгресс США о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд.

Об этом позднее в тот же день сообщил журналистам представитель Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня администрация официально известила Конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 70, а также запасных частей и сопутствующего снаряжения на сумму $8 млрд в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой Госдепартаментом США", - заявил дипломат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.