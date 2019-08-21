США будут разрабатывать космические ядерные системы при исследовании космоса

21 августа 2019 04:11 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космического пространства. Об этом говорится в распространенном Белым домом во вторник меморандуме президента США Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы, когда такого рода системы будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства и оперативные возможности", - говорится в документе.

"Способность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе, - отмечается в документе. - Для запуска Соединенными Штатами космических ядерных систем федеральное правительство должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности, разработанных с учетом факторов риска, и [выдачи] разрешения на запуск [аппарата]".

Данный меморандум, пояснили в Белом доме, предоставляет дополнительную информацию по процедуре "запуска космических аппаратов с космическими ядерными системами". "В течение 1 года с даты публикации настоящего меморандума министр транспорта должен подготовить и опубликовать руководство для претендентов, желающих получить лицензию на запуск" космического аппарата с ядерной системой, указал Трамп.

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