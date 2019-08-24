США и Япония достигли договоренности по торговому соглашению

24 августа 2019 07:10 (UTC+04:00)

США и Япония договорились об общих положениях торгового соглашения, которое может быть заключено до конца текущего года. Об этом в субботу сообщила японская деловая газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она пишет, что соответствующая договоренность была достигнута на прошедших в пятницу в Вашингтоне переговорах министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. По информации издания, Япония согласилась понизить пошлины на американскую говядину и свинину, а США в свою очередь отложат введение пошлин в 2,5% на японские автомобили.

США и Япония с апреля начали торговые переговоры в новом формате с участием Мотэги и Лайтхайзера. Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $57 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп: США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин
США 07:49
Зариф посетит Китай, Японию и Малайзию
Иран 06:29
Трамп предложил Болсонару помощь в борьбе с пожарами в Амазонии
США 04:23
В Японии сообщили, что КНДР произвела очередной ракетный пуск
Другие страны 03:31
В Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Китай 03:00
Почти 200 человек заболели в США из-за курения электронных сигарет
США 02:02
Лента новостей
СМИ: "Реал" предложит ПСЖ за футболиста Неймара двух игроков и €120 млн
Спорт 08:26
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 08:12
В какие страны экспортируются азербайджанский полипропилен и полиэтилен?
Энергетика 08:00
Трамп: США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин
США 07:49
Выпущенные КНДР снаряды пролетели 380 км и достигли высоты в 97 км
Другие страны 07:33
СМИ: умер актер Карло Делле Пьяне
В мире 06:51
Зариф посетит Китай, Японию и Малайзию
Иран 06:29
Названы самые высокооплачиваемые актрисы по версии Forbes
В мире 06:14
В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
Европа 05:49