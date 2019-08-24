Трамп заявил, что не будет препятствовать отставке главы ФРС

24 августа 2019 10:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не будет препятствовать отставке председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, если он примет решение покинуть свой пост, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во время беседы с журналистами перед вылетом на саммит Группы семи во Францию Трампа спросили, хотел бы он, чтобы Пауэлл ушел в отставку. "Если он это сделает, я не буду останавливать его", - подчеркнул американский лидер.

"Я не в восторге от Пауэлла. Я не думаю, что он хорошо делает свою работу, и не считаю его отличным шахматистом", - добавил президент.

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее руководства. Президент и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.

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