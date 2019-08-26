Минфин США: Трамп готов отреагировать в случае, если Китай введет новые пошлины

26 августа 2019 00:34 (UTC+04:00)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен рассмотреть "все имеющиеся возможности" в случае, если КНР предпримет меры в ответ на вводимые США повышенные тарифы на китайские товары. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании Fox News американский министр финансов Стивен Мнучин, сопровождающий Трампа на саммите Группы семи (G7), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совершенно верно, - заявил Мнучин, отвечая на вопрос о том, твердо ли намерен президент вводить тарифы, если не будет какой-либо подвижки на торговых переговорах с КНР. - И если китайская сторона вновь решится на ответные меры, то президент рассмотрит все имеющиеся у него возможности".

Президент США 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров, прошел в Шанхае 30-31 июля.

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