В США из-за взрыва газа частично обрушился торговый центр

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился из-за взрыва газа. Как сообщила в воскресенье телекомпания CNN, пострадавших в результате происшествия нет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телекомпания подчеркивает, что около 07:00 утра на место прибыли пожарные и спасатели, которые констатировали утечку газа и эвакуировали людей из самого здания, а также с прилегающих к нему территорий.

Взрыв произошел около 08:00 утра. По словам представителя пожарной службы, сохраняется опасность полного обрушения здания торгового центра.

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