Помпео заявил, что США намерены вывести войска из Афганистана как можно скорее

27 августа 2019 22:37 (UTC+04:00)

США намерены вывести военнослужащих из Афганистана как можно скорее и в как можно большем количестве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на 101-м Национальном съезде организации ветеранов США "Американский легион" в Индианаполисе (штат Индиана).

"США сражаются в Афганистане более 18 лет. 18 лет военного, дипломатического и экономического присутствия для реформирования афганского общества, - сказал он. - Мы сокрушили "Аль-Каиду", это была наша миссия, продолжаем бороться с ними". "США никогда [не заявляли| о постоянном военном присутствии в Афганистане, и все стороны признают: время уходить, - отметил госсекретарь. - Работа [над этим] продолжается".

Помпео не стал прогнозировать, когда завершится мирный процесс в этой исламской республике. "Президент США принял решение удостовериться, что мы все делаем правильно, - сказал он. - Это четкие инструкции для меня и моих коллег-военных. Хотим вернуться домой как можно скорее и в как можно большем количестве". Вместе с тем госсекретарь подчеркнул важность гарантий, что террористы никогда больше не смогут угрожать США с территории Афганистана.

Администрация президента США Дональда Трампа ставит условием вывода своих военных прекращение огня радикальным движением "Талибан" и разрыв отношений с международной террористической сетью "Аль-Каида". Вашингтон также требует от радикального движения сесть за стол переговоров с афганским правительством.

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