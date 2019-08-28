В США экс-сотрудника Google обвинили в краже технологий компании

Прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила обвинения бывшему сотруднику компании Google Энтони Левандовски в похищении у нее представляющей коммерческую тайну информации о беспилотных автомобилях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как следует из документа, Левандовски в 2009 году стал одним из основателей подразделения Google, которое специализировалось на разработке автомобилей, управляемых компьютером. Левандовски участвовал в создании специального лазерного радара (лидара), предназначавшегося для установки на этих машинах. В январе 2016 года Левандовски ушел из данного подразделения. Оно в декабре стало отдельной компанией под названием Waymo, которая, как и Google, входит в американский холдинг Alphabet.

По данным следователей, Левандовски перед уходом из компании скачал из ее систем около 14 тыс. файлов. Среди них была информация, представляющая коммерческую тайну, в том числе касающаяся беспилотных автомобилей, лидара и его испытаний.

Как следует из опубликованного обвинительного заключения, во время работы в Google Левандовски основал собственную компанию, которая впоследствии получила название Otto. В 2015 году он начал переговоры с представителями конкурирующей с Google американской компании Uber Advanced Technologies о приобретении у него Otto. Данная компания была куплена Uber в августа 2016 года. Левандовски после этого стал сотрудником Uber и работал в ней до мая 2017 года.

Если Левандовски признают виновным, ему может грозить тюремное заключение продолжительностью до 10 лет, а также выплата штрафа в размере $250 тыс. Кроме того, его могут обязать компенсировать якобы нанесенный ущерб.

Waymo в 2016 году подала судебный иск к Uber, обвинив ее и Otto в краже технологий. В феврале 2018 года компании урегулировали данный спор. Uber предоставила Waymo акции на сумму $245 млн, а также обязалась не нарушать ее права на интеллектуальную собственность. Левандовски был уволен из Uber в связи с его отказом сотрудничать с проводившемся в компании внутреннем расследованием.

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