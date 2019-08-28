Трамп упрекнул ФРС в умственной слабости

Трамп упрекнул ФРС в глупости, поставив в пример низкие ставки по процентам в странах G7, сообщает в среду Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наша ФРС "умственно" не может соревноваться с другими странами. На G7 во Франции все остальные лидеры испытывали эйфорию от того, насколько снизились их расходы по процентам", - написал Трамп в Twitter.

"Германии "платят" за то, что она берет взаймы – нулевая ставка и выше! Не имеющая никакого понятия ФРС!" - пишет Трамп.

Трамп регулярно жестко критикует главу Федеральной резервной службы Джерома Пауэлла за отказ ФРС снизить ключевую процентную ставку. На прошлой неделе президент задался вопросом, кто больший враг для американской экономики - лидер Китая Си Цзиньпин или Пауэлл.

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