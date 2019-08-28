Трамп упрекнул ФРС в умственной слабости

28 августа 2019 20:06 (UTC+04:00)

Трамп упрекнул ФРС в глупости, поставив в пример низкие ставки по процентам в странах G7, сообщает в среду Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наша ФРС "умственно" не может соревноваться с другими странами. На G7 во Франции все остальные лидеры испытывали эйфорию от того, насколько снизились их расходы по процентам", - написал Трамп в Twitter.

"Германии "платят" за то, что она берет взаймы – нулевая ставка и выше! Не имеющая никакого понятия ФРС!" - пишет Трамп.
Трамп регулярно жестко критикует главу Федеральной резервной службы Джерома Пауэлла за отказ ФРС снизить ключевую процентную ставку. На прошлой неделе президент задался вопросом, кто больший враг для американской экономики - лидер Китая Си Цзиньпин или Пауэлл.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп хочет заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее
США 04:02
Трамп распорядился выделить федеральную помощь пострадавшей от урагана Луизиане
США 27 августа 23:54
В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на саммит G7
В мире 27 августа 08:44
Трамп заявил, что США близки к достижению соглашения по пошлинам с Евросоюзом
В мире 27 августа 01:39
Трамп: все страны G7 согласны, что Иран не должен получить ядерное оружие
Другие страны 26 августа 14:26
Трамп на саммите G7 разошелся во мнениях с другими лидерами по ключевым вопросам
Другие страны 26 августа 11:24
Лента новостей
Пакистан обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня в Кашмире
Другие страны 20:13
На Узбекской товарной бирже распродано 20 тыс. т пшеницы
Бизнес 19:52
Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана закупит электрогенераторы
Тендеры 19:46
В Азербайджане запчасти сельхозтехники освобождены от НДС
Политика 19:40
Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
Культура 19:30
В Баку растет производство промышленной продукции
Бизнес 19:23
Российские предприниматели прибыли в Азербайджане с деловой миссией
Бизнес 19:20
Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
Общество 19:15
Среднемесячная зарплата в Баку выросла
Бизнес 18:52