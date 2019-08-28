США расширили санкции за содействие закупкам для ракетной программы Ирана

28 августа 2019 20:40 (UTC+04:00)
США внесли в санкционные списки пять граждан Ирана и пять компаний, связанных с поставками иранским военным организациям технологий и материалов для разработки оружия массового поражения, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Об этом говорится в распространенном в среду сообщении минфина США.
"Сегодняшние действия… направлены против двух связанных с иранским режимом сетей… за участие в скрытых действиях по закупкам в пользу многочисленных иранских военных организаций", - сказано в документе.
По словам замглавы минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер, Иран выстраивает запутанные схемы, чтобы скрыть работу над разработкой оружия массового поражения.
По мнению американских властей, пользуясь подставными компаниями, они закупали и поставляли в Иран американское военное оборудование. Кроме того, они занимались крупными поставками продукции из алюминиевых сплавов иранским организациям, которые были ранее включены в санкционные списки в разных странах - в связи с подозрениями в их причастности к распространению ракетного и ядерного оружия, говорится в документе.
Четыре из пяти попавших под санкции компаний находятся в Иране, еще одна – в Гонконге.
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