США расширили санкции за содействие закупкам для ракетной программы Ирана

По мнению американских властей, пользуясь подставными компаниями, они закупали и поставляли в Иран американское военное оборудование. Кроме того, они занимались крупными поставками продукции из алюминиевых сплавов иранским организациям, которые были ранее включены в санкционные списки в разных странах - в связи с подозрениями в их причастности к распространению ракетного и ядерного оружия, говорится в документе.