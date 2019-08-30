В Афганистане военнослужащий США погиб при выполнении боевого задания

Военнослужащий США погиб в Афганистане в четверг, сообщает командование международной операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подробности происшествия и личность погибшего не разглашаются "до уведомления ближайших родственников". Уточняется лишь, что военнослужащий был убит при "выполнении боевого задания" в четверг.

На прошлой неделе также входе выполнения боевого задания были убиты двое американских военных.

США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операцию против движения "Талибан" и других группировок, включая "Исламское государство" и "Аль-Каиду". За это время в стране были убиты около 1,9 тысячи американских военнослужащих и гражданских специалистов.

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