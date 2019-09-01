Полиция в Техасе сообщила, что один из стрелков ликвидирован

1 сентября 2019 03:41 (UTC+04:00)

Полиция города Одесса (штат Техас) сообщила, что один из устроивших стрельбу ликвидирован.
"Подтверждено, что активный стрелок был застрелен в Одессе", - сообщила полиция в Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По ее данным, в настоящий момент стрельба не ведется. Правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу в штате Техас на юге США. По данным издания New York Times, два человека погибли, 20 получили ранения. В свою очередь, как передает Texas Tribune, число пострадавших может достигать по меньшей мере 30.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Техасе пять человек погибли в результате стрельбы (Обновлено)
США 03:56
СМИ: в Гонконге полиция задержала 40 участников беспорядков в метро
Китай 02:30
В Южной Каролине объявили режим ЧС в связи с ураганом "Дориан"
США 00:12
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
США 31 августа 22:46
Два аэропорта Флориды планируют приостановить работу из-за урагана "Дориан"
США 31 августа 22:10
Зариф: Тегеран будет продавать нефть любым покупателям, несмотря на санкции США
Иран 31 августа 20:07
Лента новостей
В Техасе пять человек погибли в результате стрельбы (Обновлено)
США 03:56
Переговорщик ЕС по Brexit исключил возможность изменения сделки с Лондоном
Европа 03:16
СМИ: в Гонконге полиция задержала 40 участников беспорядков в метро
Китай 02:30
Макрон призвал президента Ирана полностью соблюдать обязательства в рамках ядерной сделки
Европа 02:18
Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Россия 01:34
"Ювентус" в добавленное время вырвал победу в матче чемпионата Италии против "Наполи"
Спорт 01:12
В Турции столкнулись три автомобиля: есть погибший и раненые
Турция 00:50
Число жертв нападения на бар в Мексике достигло 30
Другие страны 00:27
В Южной Каролине объявили режим ЧС в связи с ураганом "Дориан"
США 00:12