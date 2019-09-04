Минобороны США разрешило использование $3,6 млрд на строительство стены с Мексикой

4 сентября 2019 04:51 (UTC+04:00)

Министр обороны США Марк Эспер во вторник разрешил использование $3,6 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Об этом говорится в его письме комитету Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, опубликованном телекомпанией CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я принял решение, что 11 проектов военного строительства вдоль международной границы с Мексикой, стоимость которых оценивается в $3,6 млрд, необходимы для поддержки использования военных сил в соответствии с целями национальной безопасности", - говорится в письме.

Отмечается, что эти проекты реализуются в первую очередь с целью препятствовать незаконному въезду мигрантов на территорию США. Благодаря их реализации также сократится численность персонала Министерства обороны, необходимого для защиты границы в тех местах, где будут построены новые заграждения.

По данным газеты Politico, половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

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