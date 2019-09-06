В США задержан бывший морпех, у которого нашли оружие и материалы о бойнях в школах

Полиция Хьюстона (штат Техас) арестовала бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США, в машине которого нашли полуавтоматическую винтовку с глушителем и материалы о расстрелах в школах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, 28-летнего бывшего морпеха Рика Монтеалво остановили в четверг вечером на шоссе к северу от Хьюстона из-за того, что на машине отсутствовал номерной знак. В салоне была найдена незарегистрированная полуавтоматическая винтовка AR-15 с глушителем и предметы маскировки, используемые снайперами.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой установить для арестованного крупный залог, поскольку он "представляет непосредственную угрозу для общества" и в обнаруженных при нем материалах шла речь об инцидентах со стрельбой в школах.

В отношении Монтеалво, по данным газеты, ранее уже 12 раз возбуждались дела за различного рода правонарушения.

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