Помпео заявил, что США и Мексика достигли существенного прогресса в сдерживании миграции

Соединенные Штаты ценят усилия властей Мексики, направленные на сдерживание миграции, и в этом направлении обеим сторонам удалось достичь существенного прогресса. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Вашингтоне во вторник проходят переговоры между США и Мексикой по миграционному соглашению. "Прогресс, которого мы достигли, был существенным, реальным и ощутимым, и безопасность Америки от этого улучшилась. Но в то же время мы знаем, что предстоит еще проделать работу, и мы обсудим то, как мы можем вместе достичь этого наилучшим образом. Мы глубоко ценим действия, предпринятые президентом Мексики и министром иностранных дел с целью улучшения наших способностей сдерживать миграцию в Соединенные Штаты", - подчеркнул глава американской дипломатии. "Как вы можете видеть, статистика значительно улучшилась, но мы также знаем, что ситуация, во-первых, должна стать устойчивой, а во-вторых, нам еще предстоит проделать реальную работу", - добавил Помпео.

Вице-президент США Майкл Пенс в свою очередь встретился с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом. "Они согласились, что, несмотря на достигнутый прогресс, необходимо проделать больше работы для того, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы вице-президента США.

Президент США Дональд Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США.

Когда представителям двух стран удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение пошлин на продукцию из латиноамериканской страны приостановлено на неопределенный срок. Мексика в свою очередь обязалась разместить Национальную гвардию на всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе, а также вести борьбу с организациями, занимающимися торговлей людьми. К настоящему времени, по словам Эбрарда, действия мексиканского правительства помогли уменьшить поток направляющихся в США мигрантов на 56%.

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