Трамп уволил Болтона после обсуждения идеи смягчения санкций против Ирана - СМИ

Президент США Дональд Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с президентом этой страны Хасаном Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника по национальной безопасности главы государства, высказался резко против, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По их данным, упомянутое выше предложение обсуждалось в понедельник на совещании в Овальном кабинете Белого дома. Министр финансов Стивен Мнучин высказался в поддержку такого шага, который, по его мнению, может содействовать возобновлению переговоров между Вашингтоном и Тегераном. В тот же день Трамп принял решение отправить в отставку Болтона, высказавшего на совещании категорические возражения против смягчения антииранских санкций.

Согласно публикации, Белый дом приступил к подготовке возможной встречи Трампа и Роухани на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Согласие иранского руководства на такую встречу пока не гарантировано, уточнило агентство. По его данным, в Белом доме обсуждался в том числе сценарий присоединения Трампа к встрече Роухани и президента Франции Эмманюэля Макрона в Нью-Йорке.

Глава Минфина Мнучин на совместном брифинге с госсекретарем Майклом Помпео во вторник заявил о готовности президента США встретиться с руководством Ирана без предварительных условий, но при этом придерживается линии на оказание максимального давления на Тегеран. Глава Белого дома заявил в понедельник, что не исключает возможности проведения такой встречи.

Президент США Дональд Трамп во вторник написал на своей странице в Twitter, что отправил Болтона в отставку. Он также сообщил, что назовет имя преемника Болтона на следующей неделе. Как проинформировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности временно станет его нынешний заместитель Чарльз Капперман.

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