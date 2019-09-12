Трое помощников Болтона подали в отставку вслед за ним

12 сентября 2019 00:10 (UTC+04:00)

Трое сотрудников американской администрации, работавших вместе с отправленным в отставку помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, также подали в среду заявления об увольнении. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно его данным, в отставку подали официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, а также Кристин Самуэлян, занимавшаяся составлением графика Болтона.

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил на своей странице в Twitter, что отправил Болтона в отставку. Как проинформировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности временно станет его нынешний заместитель Чарльз Капперман.

В среду Трамп объяснил свое решение тем, что Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. По словам главы государства, Болтон придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле. Кроме того, его высказывания о "ливийской модели" урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение, отметил он.

Американский лидер сообщил, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Болтона

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