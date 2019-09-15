СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана

15 сентября 2019 08:43 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп перед отставкой советника по национальной безопасности Джона Болтона поднял вопрос о частичном снятии американских санкций против Ирана, при этом Болтон "дал президенту понять, что он категорически не согласен с этой идеей", передает телеканал NBC News со ссылкой на близкий к Болтону источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с исламской республикой. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп решил уволить советника по национальной безопасности Джона Болтона, о чем было объявлено во вторник. А в среду СМИ сообщили, что Трамп обсуждал ослабление санкций против Ирана перед увольнением Болтона.

По данным NBC News, Болтон высказался против идеи Трампа о возможном смягчении санкций в понедельник во время совещания в Овальном кабинете. Подчеркивается, что, по словам неназванного чиновника США, это был уже не первый раз, когда Трамп выдвинул идею смягчения санкционного режима в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил желание встретиться с иранским руководством и не исключил, что это может произойти на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. До настоящего времени встреча назначена не была.

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