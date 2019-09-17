США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил Пенс

17 сентября 2019 20:23 (UTC+04:00)

США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу. Америка готова защищать свои интересы", - сказал Пенс, выступая в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне.

Он повторил, что США "готовы к бою", как ранее выразился президент Дональд Трамп.
"Нападения на наших союзников и мировые поставки нефти потерпят неудачу... Мы изучаем все данные. Мы консультируемся с союзниками, и президент определит, какие действия лучше всего предпринять, в предстоящие дни", - добавил Пенс.
"Но я обещаю, что при президенте Трампе Соединенные Штаты сохранят доминирование в энергетике, продолжат тенденцию к достижению энергетической независимости и предпримут все необходимые шаги для того, чтобы защитить нашу страну, наших солдат и наших союзников в Заливе. Можете на это рассчитывать", - добавил Пенс.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.

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