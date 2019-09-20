В Вашингтоне произошла стрельба, шесть человек пострадали - СМИ

Стрельба произошла в американской столице, по меньшей мере шесть человек получили ранения, передает телеканал Fox, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент о погибших не сообщается.

На место происшествия прибыли службы скорой помощи и полиции.

Телеканал NBC в свою очередь сообщает, что все раненные были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии. Кроме того, на место происшествия были вызваны сотрудники убойного отдела.

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