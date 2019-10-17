Мнучин заявил, что Вашингтон и Пекин работают над текстом торговой сделки

17 октября 2019 07:05 (UTC+04:00)

Работа над текстом торгового соглашения между США и Китаем уже началась, лидеры двух стран планируют подписать документ в следующем месяце. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду на пресс-конференции американский министр финансов Стивен Мнучин.

Он также отметил, что был бы готов при необходимости совершить визит в Пекин, однако от Китая пока не поступало приглашений провести еще одну встречу для обсуждения торгового соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил 11 октября журналистам по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле.

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