Мартин Скорсезе уточнил свою позицию по отношению к фильмам Marvel

28 октября 2019 22:06 (UTC+04:00)

Мартин Скорсезе решил уточнить свое высказывание по поводу проектов студии Marvel, которое вызвало бурную дискуссию среди представителей киноиндустрии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В начале октября режиссер заявил, что супергеройские фильмы — это "не кино", и сравнил их с "парками развлечений".

"Я говорю именно о фильмах, которые сейчас снимаются. Скажем, семья хочет отправиться в парк развлечений, и это очень хорошо, эти фильмы – новая форма искусства. Но они – не такие, как те картины, которые обычно показывают в кинотеатрах", — пояснил Скорсезе.

"Я переживаю, что авторское кино проигрывает этим массовым паркам развлечений. Кино сейчас меняется. У нас очень много мест, где можно посмотреть фильмы, есть тысячи разных способов их снимать. И это прекрасно, очень хорошо сходить в парк развлечений, но только не нужно вытеснять таких как Грета Гервиг, Пол Томас Андерсон и Ноа Баубмак из кинотеатров", — добавил режиссер.

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