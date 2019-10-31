В штабе Трампа назвали "очень тупым" запрет Twitter на политическую рекламу

В избирательном штабе Дональда Трампа назвали "очень тупым" решение руководства Twitter запретить политическую рекламу, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее основатель социальной сети Джек Дорси заявил, что новые правила начнут действовать 22 ноября. "Twitter только что отвернулся от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли, это очень тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных СМИ, которые теперь будут действовать без проверки, покупая очевидно политический контент, направленный против республиканцев?" - говорится в сообщении, размещенном в Twitter штаба.

По мнению его представителей, решение соцсети направлено на то, чтобы заглушить голоса консерваторов.

"Twitter знает, что у президента Трампа самая сложная из известных программа действий онлайн", - поясняют авторы сообщения.



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