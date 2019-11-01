США приостанавливают выделение $105 млн в качестве военной помощи Ливану

1 ноября 2019 04:32 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение приостановить оказание поддержки объемом 105 млн долларов на нужды безопасности ливанскому правительству. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников, говоривших на условиях конфиденциальности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Источники агентства заявили, что Госдеп уведомил Конгресс о данном решении без указания причин его принятия. Один из чиновников сказал, что данный шаг мог быть вызван проходящими в стране акциями протеста. Отмечается, что военная помощь США Ливану включала в себя поставку приборов ночного видения и оружия, используемого пограничными службами.

Рейтер утверждает, что администрация Дональда Трампа с мая этого года запрашивала одобрение военной помощи Ливану, считая его важным партнером на Ближнем Востоке. При этом также указывается, что Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность растущей ролью в ливанском правительстве шиитской партии "Хезболлах", признанной в США террористической организацией

29 октября премьер-министра Ливана Саад Харири вручил президенту республики прошение о своей отставке с поста главы коалиционного кабинета. Это решение было принято премьером после 14 дней массовых уличных протестов, парализовавших экономическую жизнь страны.

Демонстранты добивались отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

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