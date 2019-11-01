В США стрельба произошла на вечеринке по случаю Хэллоуина

1 ноября 2019 14:18 (UTC+04:00)

Неизвестный устроил стрельбу на вечеринке по случаю Хэллоуина в американском штате Калифорния, по предварительной информации, несколько человек могли стать жертвами инцидента. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал KTVU.

Стрельба произошла в четверг в 11 часов вечера по местному времени в городе Оринда. Как говорится в аккаунте местной полиции в Twitter, офис шерифа округа Контра Коста и правоохранительные органы проводят расследование инцидента. По данным корреспондента телеканала, согласно сообщению властей, четыре человека погибли, еще несколько получили ранения. Официальные данные пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы возле одного из домов калифорнийского города Лонг-Бич во вторник вечером. Как сообщали местные СМИ, стрельба также произошла на вечеринке по случаю Хэллоуина.

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