Школьник из США пытался найти киллера через Instagram

Полиция штата Флорида задержала подростка, который попытался нанять через Instagram киллера для убийства работника школы, передает Trend со ссылкой на Белта.

18-летний Фивей Николас Годфри в личных сообщениях другому школьнику писал, что ищет того, кто сможет убить.

"Не шучу, нужно устранить его как можно скорее", - писал Годфри. Исполнителю за работу он был готов заплатить $100 тыс. Полиция вычислила несостоявшегося заказчика убийства. Однако подросток заявил, что это была всего лишь шутка. Школьник задержан.

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