Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "очень хорошие" отношения с Россией. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, он сообщил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает Fox News.

Американский лидер отметил, что его отношения с Украиной и Китаем также "очень хорошие".

"Люди не понимают, я способен хорошо ладить (с другими странами)", – заявил Трамп.

Политик добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

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