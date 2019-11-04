Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"

4 ноября 2019 06:16 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "очень хорошие" отношения с Россией. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, он сообщил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает Fox News.

Американский лидер отметил, что его отношения с Украиной и Китаем также "очень хорошие".
"Люди не понимают, я способен хорошо ладить (с другими странами)", – заявил Трамп.

Политик добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

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