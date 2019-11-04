В Милуоки мужчина плеснул кислотой в лицо гражданину США, которого он счел нелегалом

4 ноября 2019 23:57 (UTC+04:00)

Полиция города Милуоки (штат Висконсин) задержала мужчину, который плеснул кислотой в лицо гражданину США Махуду Вилалазу - выходцу из Перу. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, в результате инцидента пострадавший был доставлен в больницу с химическими ожогами лица второй степени. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телекомпания отмечает, что задержанным оказался 61-летний американец. Конфликт между ним и 42-летним пострадавшим разгорелся в пятницу после того, как первый высказал претензии относительно того, как Вилалаз припарковал свою машину. По ходу ссоры он назвал своего оппонента нелегальным иммигрантом, сказал "убираться из страны", а также плеснул ему в лицо кислотой. Телекомпания подчеркивает, что пострадавший является американским гражданином перуанского происхождения и уже на протяжении 19 лет работает и живет в США с семьей.

"Исходя из того, как он себя со мной вел, я уверен, что это преступление на почве ненависти", - приводит телекомпания слова пострадавшего. При этом CNN приводит заявление пресс-службы полиции Милуоки, согласно которому, продолжается расследование инцидента. Официальные обвинения к настоящему моменту не выдвинуты.

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