Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики

6 ноября 2019 01:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Мексики Лопесу Обрадору помощь в борьбе с преступностью после убийства группы американцев в этой стране, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Обсуждалось недавнее насилие в Мексике и борьба с растущим насилием со стороны картелей и криминальных группировок в регионе. Президент Трамп ясно заявил, что США осуждают эти жестокие акты насилия, которые унесли жизни девяти американских граждан, и предложил Мексике помощь с тем, чтобы преступники предстали перед судом", - говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры обсудили также продолжение пограничного сотрудничества и крепкие двусторонние отношения между США и Мексикой", - говорится в заявлении.

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