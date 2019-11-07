Трамп предрек экономическую депрессию в США случае победы демократов

7 ноября 2019 07:25 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в "тоталитаризме" и предрек экономическую депрессию в случае их победы на выборах президента в 2020 году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В своем стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными: подавляют недовольных, клевещут на невиновных, уничтожают юридические стандарты, устраивают показательные процессы и пытаются свергнуть американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня. Точно вам говорю: если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел", - заявил Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Луизиане.

Трамп объявил о намерении баллотироваться в 2020 году, единый кандидат от демократов определится летом, а выборы пройдут в ноябре. Тем временем демократы в конгрессе начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в давлении на власти Украины для расследования против политического противника Трампа — демократа Джо Байдена.

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